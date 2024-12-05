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Очільник Генштабу РФ неочікувано зідзвонився з топгенералом США Брауном: говорили про «Орєшнік»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Очільник Генштабу РФ неочікувано зідзвонився з топгенералом США Брауном: говорили про «Орєшнік»
Валерій Герасимов обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США війну в Україні
фото з відкритих джерел

РФ заявила, що запуск «Орєшніка» нібито був запланований задовго до того, як адміністрація президента США Джо Байдена погодилася дозволити Україні бити ракетами Atacms

Голова Генштабу РФ Валерій Герасимов тиждень тому провів телефонну розмову із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Про це пише The New York Times.

За даними видання дзвінок відбувся минулої середи, за день до Дня подяки і водночас через шість днів після того, як Росія запустила по Україні нову балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» нібито у відповідь на використання нашою країною американської та британської зброї для ударів по РФ.

Проте Герасимов запевняв, що запуск «Орєшніка» нібито був запланований задовго до того, як адміністрація президента США Джо Байдена погодилася дозволити Україні бити ракетами Atacms по військових об'єктах усередині території Росії.

Також сторони обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, включаючи війну в Україні.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

Водночас аналітики ISW припускають, що використання Росією ракети «Орєшнік» у війні не передбачає ескалації.

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Теги: ракета росія Генштаб США війна путін

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