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На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа: вогонь гасять другий день (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа: вогонь гасять другий день (фото)
Через складний гірський рельєф і сильні пориви вітру вогонь почав швидко поширюватися
фото: ДСНС

До боротьби з вогнем залучили 80 людей, вісім одиниць техніки та безпілотник

На Закарпатті другий день триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь спалахнув у Мукачівському районі неподалік села Сасівка, де горіли суха трава та лісова підстилка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 20 вересня о 16:17. На місце спочатку направили вогнеборців державних пожежно-рятувальних підрозділів зі Сваляви та села Росош.

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Масштабна пожежа на Закарпатті
фото: ДСНС

Втім, через складний гірський рельєф і сильні пориви вітру вогонь почав швидко поширюватися. Рятувальники ухвалили рішення посилити угруповання, залучене до боротьби з пожежею.

Станом на 21 вересня на місці працюють 26 рятувальників та вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки з Мукачева, Сваляви, Росоша та Нижніх Воріт. Допомагають їм 34 працівники лісового господарства та 20 місцевих жителів. Загалом до гасіння залучили 80 людей.

Для контролю за ситуацією з повітря рятувальники використовують безпілотний літальний апарат. Це дає змогу стежити за поширенням вогню та визначати ділянки, де необхідне додаткове гасіння.

Вранці 21 вересня о 08:05 пожежу вдалося локалізувати на площі 7 гектарів. Водночас локалізація не означає повного припинення горіння: рятувальники продовжують працювати на місці та ліквідовувати займання.

За даними ДСНС, наразі основні зусилля спрямовані на остаточну ліквідацію пожежі. Інформації про постраждалих у повідомленні рятувальників немає.

Причину виникнення пожежі у повідомленні ДСНС не називають. Рятувальники продовжують роботи на території лісового масиву поблизу Сасівки.

Варто нагадати, що дронова атака на Київщину 20 вересня спричинила пожежі у складських та інших цивільних об'єктах у кількох районах області, а в Бориспільському районі постраждала одна людина. 

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Теги: пожежа ДСНС Закарпаття Україна

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