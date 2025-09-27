ISW: ЗСУ звільнили село на Донеччині

26 вересня російські війська відступили з Плещіївки, тому, ISW пише, українські захисники, ймовірно, звільнили це село

Українські війська нещодавно досягли тактичного просування на напрямку Костянтинівка-Дружківка. Такий висновок робить Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті, інформує «Главком».

Американські аналітики ґрунтують свої висновки на повідомленнях російських військових блогерів. На їхню думку, ці джерела не мають сенсу приписувати ЗСУ неіснуючі перемоги. За даними цих блогерів, 26 вересня російські війська відступили з Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки). Це свідчить про те, що українські захисники, ймовірно, звільнили це село.

Водночас, ISW фіксує і заяви російських джерел про власні успіхи. Окупанти стверджують, що захопили населені пункти Катеринівка та Клебан-Бик, а також просунулися на північ від Клебан-Бика та поблизу Предтечина й Олександро-Шультиного. Однак, ISW не має незалежного підтвердження цим заявам.

мапа ISW

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив у своєму вечірньому зведенні, що на Торецькому напрямку, до складу якого входить Костянтинівка-Дружківка, росіяни протягом доби здійснили 24 атаки на позиції Сил оборони. Основні зусилля окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що на добропільському напрямку окупанти хотіли здійснити один зі значних проривів.

«Сьогодні багато військових справ. Була доповідь Головкома, також начальника Генштабу, я говорив із міністром оборони України. Дякую всім, дякую всім нашим воїнам, передусім у районах Добропілля, Покровська, також Куп’янська. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупанта. Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої добропільської контрнаступальної операції – вже більше трьох тисяч, більшість із них це безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один зі значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують», – йдеться у зверненні.