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РФ атакувала Черкаси ракетами: є постраждалі, спалахнули пожежі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала Черкаси ракетами: є постраждалі, спалахнули пожежі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані

У ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси. Внаслідок цього люди отримали поранення, у місті вирує кілька пожеж. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає «Главком».

«Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих. Більше інформації згодом», – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що ситуація під контролем. За даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані. Загроз для населення немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

РФ атакувала Черкаси ракетами: є постраждалі, спалахнули пожежі фото 1

Зокрема, в Одесі внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено легендарний ринок «Привоз». «Одеський Привоз – це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!», – написали в ДСНС.

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Теги: Черкаси війна

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