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Росія скинула авіабомби на Слов'янськ: кількість поранених зросла до 15

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія скинула авіабомби на Слов'янськ: кількість поранених зросла до 15
Унаслідок удару пошкоджено сім багатоповерхівок
фото: Донецька ОВА

Прокуратура задокументувала черговий воєнний злочин окупантів

Війська РФ ударили по Слов'янську авіабомбою «ФАБ-250» з УМПК – кількість поранених зросла до 15. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Що відомо про удар

23 липня 2026 року близько 15:30 окупаційні війська скинули на Слов'янськ авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК. Під ударом опинилася житлова забудова – пошкоджено сім багатоповерхівок.

Росія скинула авіабомби на Слов'янськ: кількість поранених зросла до 15 фото 1

За оновленими даними прокуратури, поранення отримали 15 цивільних віком від 28 до 82 років – 8 жінок і 7 чоловіків. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та контузії. Усім надають необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Слов'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину – ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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фото: Донецька ОВА, Донецька обласна прокуратура

Що ще сталося сьогодні

Того ж дня Росія завдала ударів і по інших містах України. У Запоріжжі окупанти атакували багатоповерхівку – там постраждали щонайменше 14 людей. У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, ще 28 дістали поранення.

Нагадаємо, це вже не перший масований авіаудар по Слов'янську цього року: у березні окупанти застосували одразу три авіабомби ФАБ-250 із модулями планування та корекції, тоді значних руйнувань зазнав цивільний сектор міста.

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Теги: росія окупанти забудова Донеччина розслідування злочин авіаудар поранення

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