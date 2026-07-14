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Пожежі у Києві, детонація складу окупантів та атака хуситів: головне за ніч 14 липня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Пожежі у Києві, детонація складу окупантів та атака хуситів: головне за ніч 14 липня
Головне за ніч 14 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 липня 2026 року

Ніч проти 14 липня ознаменувалася балістичною атакою Росії на Київ, масштабною детонацією складу боєприпасів окупантів у Донецьку та новим загостренням конфлікту на Близькому Сході. У столиці після ракетного удару виникли пожежі, в окупованому Донецьку всю ніч вибухали боєприпаси, а єменські хусити завдали удару по цивільному аеропорту Саудівської Аравії у відповідь на атаку по Сані. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 липня.

Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі

У ніч проти 14 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи. У Голосіївському районі виникли пожежі за двома адресами, а в Дарницькому районі внаслідок атаки загорілися автомобілі. На місцях працюють екстрені служби, інформація про наслідки уточнюється.

Росія в ніч проти 14 липня атакувала Київ балістикою
Росія в ніч проти 14 липня атакувала Київ балістикою
Фото: ДСНС

У Донецьку палає та детонує великий склад боєприпасів окупантів

У тимчасово окупованому Донецьку вночі спалахнула масштабна пожежа на складі боєприпасів російських військ. Після першого вибуху розпочалася тривала детонація снарядів, яку було чути в різних районах міста. Офіційної інформації про причини займання та масштаби наслідків наразі немає.

У Донецьку спалахнув та детонує склад боєприпасів російських військ
У Донецьку спалахнув та детонує склад боєприпасів російських військ
фото: скрин з відео

Хусити атакували цивільний аеропорт у Саудівській Аравії

Підтримувані Іраном єменські хусити завдали ракетного та безпілотного удару по міжнародному аеропорту Абха в Саудівській Аравії. Атака стала відповіддю на авіаудари по міжнародному аеропорту Сани, які, за даними міжнародно визнаного уряду Ємену, були спрямовані на недопущення посадки іранського літака. Через різке загострення ситуації Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання та закликала сторони уникнути нового витка ескалації.

Хусити атакували аеропорт у Саудівській Аравії після авіаударів по Сані
Хусити атакували аеропорт у Саудівській Аравії після авіаударів по Сані
Фото: скрин з відео

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Теги: пожежа вибух окупанти Київ Саудівська Аравія Донецк балістичні ракети

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