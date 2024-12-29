ЗСУ назвали найгарячішу точку фронту
Окупанти намагаються прорвати оборону на околицях Покровська
Покровськ залишається найгарячішим напрямком на фронті. Там за минулу добу відбулося 54 атаки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
Російські війська зараз намагаються прорвати оборону на околицях міста.
«Що до Покровська – це вцілому найгарячіший напрямок. За минулу добу там відбулося 54 атаки. Противник докладає всіх зусиль, щоб прорватись до околиць міста, але саме там українські війська наносять йому найбільше ураження і він несе найбільші втрати», – сказав Трегубов.
Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни.
Упродовж минулої доби противник завдав 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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