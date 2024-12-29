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ЗСУ назвали найгарячішу точку фронту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ назвали найгарячішу точку фронту
Триває 1040-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються прорвати оборону на околицях Покровська

Покровськ залишається найгарячішим напрямком на фронті. Там за минулу добу відбулося 54 атаки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Російські війська зараз намагаються прорвати оборону на околицях міста.

«Що до Покровська – це вцілому найгарячіший напрямок. За минулу добу там відбулося 54 атаки. Противник докладає всіх зусиль, щоб прорватись до околиць міста, але саме там українські війська наносять йому найбільше ураження і він несе найбільші втрати», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: Донеччина Покровськ війна фронт ЗСУ окупанти

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