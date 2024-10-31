Мінекономіки назвало кількість українців, заброньованих від мобілізації

Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовані від мобілізації 906 тисяч громадян

Свириденко спростувала інформацію ЗМІ про нібито 1,5 млн заброньованих від мобілізації українців

Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовані від мобілізації 906 тисяч громадян. Інформація ЗМІ про 1,5 млн заброньованих не відповідає дійсності. Про це повідомила міністр економіки Юлію Свириденко в інтервʼю Forbes.

Свириденко спростувала інформацію ЗМІ про нібито 1,5 млн заброньованих від мобілізації українців.

«На піку у нас було 950 тисяч «унікальних заброньованих». Коли з'явилося бронювання через «Дію», в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи й у паперовому, і в електронному вигляді», – пояснила Свириденко.

На її думку, важливо додати прозорості та систематизувати процес, щоб бронювання отримували лише ті, хто справді має на це право. З огляду на це уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетного критерію за заробітною платою.

Як розповіла міністр, є компанії, які при подачі на визнання критично важливими підприємствами вказали середню зарплату по регіону, а потім перейшли на мінімальну. Такі дії вона вважає «маніпуляціями».

«Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації та міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, в Україні буде здійснено повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1204. У документі зазначено, що Кабінет міністрів вніс зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також «критично важливими» для забезпечення потреб ЗСУ.

Так, у додатку «Дія» призупинено можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада.

Раніше Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів з проханням автоматично продовжити на два місяці всі чинні відстрочки від мобілізації.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання, яка існує зараз. Президент України заявив, що бронювання має бути «справедливим».