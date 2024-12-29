Одна із областей хоче зробити тривоги менш затяжними: яким чином
На Черкащині в цьому році пролунало 800 повітряних тривог
Затяжні тривоги дуже заважають функціонуванню Черкаської області, особливо з погляду організації освітнього процесу. Про це заявив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає «Суспільне».
«Ми маємо понад 800 повітряних тривог лише в цьому році. І загальна тривалість – це близько 1 300 годин, трохи навіть більше станом на сьогодні. І знаємо, що тривоги деякі тривали близько 12 годин. Це пов'язано, в основному, з перебуванням безпілотних літальних апаратів типу «Шахед» в повітрі області і також перебуванням розвідувальної авіаційної безпілотної техніки. Тому були такі затяжні тривоги», – йдеться в повідомленні.
Табурець повідомив, що сьогодні відбуваються перемовини з приводу того, як зробити тривоги на Черкащині менш затяжними.
«Ми працюємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій, з Повітряними силами над тим, щоб можливості введення таких тривог були адаптовані до певних районів нашої області. Наприклад, коли мова буде йти про проліт повітряної цілі в районі Умані, будемо намагатися брати якусь відповідальність, ефективно організовувати механізм оповіщення для того, щоб решта території області не перебувала під тривогою, як це є сьогодні», – додав він.
Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни.
Упродовж минулої доби противник завдав 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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