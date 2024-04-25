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Командувач Нацгвардії вручив нагороди бійцям на Лиманському напрямку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Командувач Нацгвардії вручив нагороди бійцям на Лиманському напрямку (фото)
Командувач Нацгвардії нагородив військовослужбовцям НГУ
фото Telegram Олександра Півненка

Загалом 92 гвардійці отримали заслужені нагороди командувача

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко відвідав бригади та підрозділи НГУ на Лиманському напрямку і вручив там нагороди 92 військовослужбовцям Нацгвардії. Про це він повідомив у  Telegram.

Командувач Нацгвардії вручив нагороди бійцям на Лиманському напрямку (фото) фото 1
фото Telegram Олександра Півненка

«Мав честь нагородити бійців, які виконують бойові завдання, стримують противника, знищують його живу силу і техніку. Загалом 92 гвардійці отримали заслужені нагороди командувача. Пишаюся кожним з них, кожним і кожною, хто професійно і самовіддано захищає нашу країну», – заявив командувач Нацгвардії. 

Командувач Нацгвардії вручив нагороди бійцям на Лиманському напрямку (фото) фото 2
фото Telegram Олександра Півненка
Командувач Нацгвардії вручив нагороди бійцям на Лиманському напрямку (фото) фото 3
фото Telegram Олександра Півненка

Під час зустрічі присутні приділили значну увагу аналізу оперативної ситуації в районі виконання завдань. «Навіть за ці кілька тижнів можна зробити певні висновки, де ворог має слабкі місця, попри свою чисельну перевагу. А також щодо використання наших дронів, проведення шповыдомив турмових дій на певних ділянках, взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони»», – повідомив Півненко. 

Під час зустрічі присутні приділили значну увагу аналізу оперативної ситуації в районі виконання завдань
Під час зустрічі присутні приділили значну увагу аналізу оперативної ситуації в районі виконання завдань
фото Telegram Олександра Півненка

Він запевнив, що як би складно не було – командування робить і робитиме все можливе, аби нацгвардійці отримували все необхідне для захисту України: від озброєння до індивідуальних засобів та інших потреб військових на фронті.

Командувач Нацгвардії вручив нагороди бійцям на Лиманському напрямку (фото) фото 4
фото Telegram Олександра Півненка
Теги: озброєння ворог ЗСУ державні нагороди

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