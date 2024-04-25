Командувач Нацгвардії вручив нагороди бійцям на Лиманському напрямку (фото)

Загалом 92 гвардійці отримали заслужені нагороди командувача

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко відвідав бригади та підрозділи НГУ на Лиманському напрямку і вручив там нагороди 92 військовослужбовцям Нацгвардії. Про це він повідомив у Telegram.

фото Telegram Олександра Півненка

«Мав честь нагородити бійців, які виконують бойові завдання, стримують противника, знищують його живу силу і техніку. Загалом 92 гвардійці отримали заслужені нагороди командувача. Пишаюся кожним з них, кожним і кожною, хто професійно і самовіддано захищає нашу країну», – заявив командувач Нацгвардії.

фото Telegram Олександра Півненка

фото Telegram Олександра Півненка

Під час зустрічі присутні приділили значну увагу аналізу оперативної ситуації в районі виконання завдань. «Навіть за ці кілька тижнів можна зробити певні висновки, де ворог має слабкі місця, попри свою чисельну перевагу. А також щодо використання наших дронів, проведення шповыдомив турмових дій на певних ділянках, взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони»», – повідомив Півненко.

Під час зустрічі присутні приділили значну увагу аналізу оперативної ситуації в районі виконання завдань фото Telegram Олександра Півненка

Він запевнив, що як би складно не було – командування робить і робитиме все можливе, аби нацгвардійці отримували все необхідне для захисту України: від озброєння до індивідуальних засобів та інших потреб військових на фронті.