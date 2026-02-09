Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24
Повідомляється, що загиблі воїни відчайдушно билися в небі з окупантом
фото: 11 окрема бригада армійської авіації «Херсон»

За словами пресслужби бригади, загиблі були справжніми патріотами та офіцерами з великої літери

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 11-ту бригаду армійської авіації «Херсон».

«З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими – екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем...  Для нас вони навіки залишаться в небі...» – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 17 грудня 2025 року загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання.

Раніше під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Трагедія сталася опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку.

До слова, уночі 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29. 46-річний майор Бондар Сергій Вікторович загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.

Читайте також:

Теги: вертоліт втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1417-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026 року
10 сiчня, 08:18
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 892 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 12 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
12 сiчня, 06:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 958 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
28 сiчня, 06:59
Втрати Росії на полі бою більш ніж удвічі більші за втрати України
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
28 сiчня, 08:42
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 651 танк
Втрати ворога станом на 8 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:44
За словами Гіркіна, під виглядом перемир’я Україна нібито свідомо затягує час, розраховуючи перемогти у війні на виснаження
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича
31 сiчня, 17:33
РФ з початку війни втратила 11 633 танки
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
3 лютого, 06:58
РФ з початку війни втратила 11 648 танків
Втрати ворога станом на 6 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
6 лютого, 07:00
За словами Сирського, у середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
6 лютого, 12:00

Події в Україні

Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24
Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Як будуть вимикати світло 10 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 10 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Сирський: Втрати РФ на фронті перевищили кількість мобілізованих у січні майже на третину
Сирський: Втрати РФ на фронті перевищили кількість мобілізованих у січні майже на третину
Харківщина: Сили оборони спростували заяви росіян про захоплення Глушківки
Харківщина: Сили оборони спростували заяви росіян про захоплення Глушківки
Американський правий телеканал Newsmax відкриє редакцію в Україні
Американський правий телеканал Newsmax відкриє редакцію в Україні

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua