Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24

Повідомляється, що загиблі воїни відчайдушно билися в небі з окупантом

За словами пресслужби бригади, загиблі були справжніми патріотами та офіцерами з великої літери

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 11-ту бригаду армійської авіації «Херсон».

«З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими – екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі...» – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 17 грудня 2025 року загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка під час виконання бойового завдання.

Раніше під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Трагедія сталася опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку.

До слова, уночі 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29. 46-річний майор Бондар Сергій Вікторович загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.