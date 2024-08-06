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На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак
Від початку повномасштабного вторгнення Сергій Пантак спільно з колегами-кухарями готували в Херсоні для лікарів, пацієнтів та людей
фото: Юля Кисельова/Facebook

Сергій служив у 196-му окремому батальйоні 124-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ

На фронті загинув відомий шеф-кухар херсонського ресторану «Кабанос» Сергій Пантак. Про це  повідомила херсонська волонтерка Юлія Кисельова.

На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак фото 1

«Херсон втратив одного з найкращих його мешканців. Загинув наш друг Сергій Пантак, який захищав нашу країну і виборював нашу Волю до останнього», – йдеться в дописі.

На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак фото 2

Від початку повномасштабного вторгнення Сергій спільно з колегами-кухарями готували в Херсоні для лікарів, пацієнтів та людей, які перебували в бомбосховищах. Щоденно кухарі годували обідами від 200 до 300 людей. 

На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак фото 3

Згодом Сергій пішов воювати – служив у 196-му окремому батальйоні 124-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ як пілот FPV-дронів.

На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак фото 4

Як шеф-кухаря ресторану «Кабанос» Сергія Пантака неодноразово відзначали національною кулінарною премією Ukrainian Culinary Faces. За її результатами у 2021 році Сергій увійшов до сотні найкращих кулінарів країни.

На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак фото 5

У загиблого бійця залишились дружина, донька та батьки. 

Раніше повідомлялося, що на війні загинув ексдепутат Чернівецької міськради Дмитро Сірман.

Теги: смерть війна

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