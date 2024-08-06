На війні загинув шеф-кухар відомого ресторану Сергій Пантак

Від початку повномасштабного вторгнення Сергій Пантак спільно з колегами-кухарями готували в Херсоні для лікарів, пацієнтів та людей

Сергій служив у 196-му окремому батальйоні 124-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ

На фронті загинув відомий шеф-кухар херсонського ресторану «Кабанос» Сергій Пантак. Про це повідомила херсонська волонтерка Юлія Кисельова.

«Херсон втратив одного з найкращих його мешканців. Загинув наш друг Сергій Пантак, який захищав нашу країну і виборював нашу Волю до останнього», – йдеться в дописі.

Від початку повномасштабного вторгнення Сергій спільно з колегами-кухарями готували в Херсоні для лікарів, пацієнтів та людей, які перебували в бомбосховищах. Щоденно кухарі годували обідами від 200 до 300 людей.

Згодом Сергій пішов воювати – служив у 196-му окремому батальйоні 124-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ як пілот FPV-дронів.

Як шеф-кухаря ресторану «Кабанос» Сергія Пантака неодноразово відзначали національною кулінарною премією Ukrainian Culinary Faces. За її результатами у 2021 році Сергій увійшов до сотні найкращих кулінарів країни.

У загиблого бійця залишились дружина, донька та батьки.

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