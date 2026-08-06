Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Харківщині: є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Харківщині: є загиблі
Зруйнований будинок у Балаклії
фото: Балаклійська МВА

Через російську атаку загинули три людини 

У четвер, 6 серпня, російські окупаційні війська завдали ударів по місту Балаклія Харківської області. Про це повідомив очільник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, передає «Главком».

Карабанов зазначив, що внаслідок ворожих влучань по приватному сектору загинули троє людей.

Одна з ворожих ударів припав безпосередньо в приватний житловий будинок, забравши життя цивільної жінки. Інший російський удар прийшовся поруч із сусіднім будинком – там загинули чоловік та жінка.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зазначили, що в місцях влучань виникли пожежі, які рятувальникам уже вдалося ліквідувати. На місці чергової атаки РФ працювали всі відповідні екстрені служби.

7 фото
На весь екран
Наслідки ударів по Балаклії у Харківській області
фото: ДСНС Харківщини, Балаклійська МВА

Як відомо, російські війська вночі 5 серпня атакували Чугуїв Харківської області. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, через що без електропостачання залишилися близько 13,3 тис. абонентів. 

Спочатку міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що після вибуху місто тимчасово залишилося без світла, а обставини події встановлюються. «Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються», – написала Мінаєва.

Нагадаємо, що Росія завдала масованого удару по Києву балістикою і безпілотниками – у місті лунали вибухи, спалахнули пожежі, є загибла і поранені. Окремо атака на Київщину забрала життя ще однієї людини – постраждали понад 20.

До слова, сили оборони України проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та продовжують контратакувати російські війська. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив заяви російської сторони про нібито просування окупантів у районі Куп'янська. 

Теги: Харківщина Балаклія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
10 липня, 05:50
Газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» перебуває під масованою атакою РФ: заява компанії
Газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» перебуває під масованою атакою РФ: заява компанії
17 липня, 11:44
На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільну автівку
Росія вбила дроном двох жінок на Харківщині
21 липня, 19:34
Вибух забрав життя трьох людей
Випивали біля авто: на Харківщині троє чоловіків підірвалися на гранаті
23 липня, 16:49
Ворог атакував Ізюм авіабомбами
Росія вдарила КАБами по Ізюму: пошкоджено відділення «Нової пошти»
24 липня, 09:52
Обов'язковій евакуації підлягають 58 дітей
На Харківщині розширюють зону обов’язкової евакуації: з дев'яти сіл вивозять родини з дітьми
30 липня, 18:16
Міненерго повідомило про ситуацію зі світлом після російських обстрілів
Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
Вчора, 11:38
У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину
На Харківщині 16-річна дівчинка народила від власного батька, він отримав вирок
25 липня, 20:07
Нова пошта оперативно перебудувала логістику після влучання у термінал
Росія атакувала термінал «Нової пошти»: компанія повідомила трагічні новини
2 серпня, 15:58

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2026 року
Росія скинула на Суми вісім КАБів менше ніж за десять хвилин: є постраждалі
Росія скинула на Суми вісім КАБів менше ніж за десять хвилин: є постраждалі
Росія вдарила по Харківщині: є загиблі
Росія вдарила по Харківщині: є загиблі
Яблучний Спас 2026. ПЦУ пояснила значення великого християнського свята
Яблучний Спас 2026. ПЦУ пояснила значення великого християнського свята
Втрати ворога станом на 6 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 6 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росія різко посилила мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях
Росія різко посилила мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
74K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
Сьогодні, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua