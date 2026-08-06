Росія вдарила по Харківщині: є загиблі

Через російську атаку загинули три людини

У четвер, 6 серпня, російські окупаційні війська завдали ударів по місту Балаклія Харківської області. Про це повідомив очільник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, передає «Главком».

Карабанов зазначив, що внаслідок ворожих влучань по приватному сектору загинули троє людей.

Одна з ворожих ударів припав безпосередньо в приватний житловий будинок, забравши життя цивільної жінки. Інший російський удар прийшовся поруч із сусіднім будинком – там загинули чоловік та жінка.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зазначили, що в місцях влучань виникли пожежі, які рятувальникам уже вдалося ліквідувати. На місці чергової атаки РФ працювали всі відповідні екстрені служби.

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Наслідки ударів по Балаклії у Харківській області фото: ДСНС Харківщини, Балаклійська МВА

Як відомо, російські війська вночі 5 серпня атакували Чугуїв Харківської області. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, через що без електропостачання залишилися близько 13,3 тис. абонентів.

Спочатку міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що після вибуху місто тимчасово залишилося без світла, а обставини події встановлюються. «Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються», – написала Мінаєва.

Нагадаємо, що Росія завдала масованого удару по Києву балістикою і безпілотниками – у місті лунали вибухи, спалахнули пожежі, є загибла і поранені. Окремо атака на Київщину забрала життя ще однієї людини – постраждали понад 20.

До слова, сили оборони України проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та продовжують контратакувати російські війська. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив заяви російської сторони про нібито просування окупантів у районі Куп'янська.