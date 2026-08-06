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Яблучний Спас 2026. ПЦУ пояснила значення великого християнського свята

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Яблучний Спас 2026. ПЦУ пояснила значення великого християнського свята
Православна церква пояснила, що символізує Преображення Господнє
фото: ПЦУ

У Православній церкві нагадали, що символізує Преображення Господнє та чому це свято має особливе значення для вірян

Православна церква України пояснила духовне значення свята Преображення Господнього, відомого в народі як Яблучний Спас, яке відзначатиметься 6 серпня за новоюліанським календарем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Православну церкву України.

У ПЦУ нагадали, що, згідно з Євангелієм, Ісус Христос узяв із Собою апостолів Петра, Якова та Іоана й піднявся на гору Фавор, де преобразився перед ними. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло.

У церкві зазначили, що ця подія відкрила апостолам справжню природу Ісуса Христа як Сина Божого, обіцяного Месії та Спасителя світу. Під час Преображення вони також побачили пророків Мойсея та Іллю і почули голос Небесного Отця. «Цей є Син Мій Улюблений, в Якому Моє благовоління; Його слухайте» (Мф. 17:5), – йдеться у Євангелії.

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У ПЦУ наголосили, що світло, яке засяяло від Христа на горі Фавор, не було звичайним земним світлом, а стало проявом Божої слави.

У Православній церкві України також зазначили, що Преображення Господнє відкриває важливу істину про покликання людини до духовного оновлення. За вченням церкви, Божа благодать здатна преображати людське життя, якщо людина відкриває їй своє серце.

Крім того, у ПЦУ підкреслили, що свято нагадує християнам про необхідність очищувати серце від гріха, зростати у вірі, любові та добрих справах, дедалі більше уподібнюючись до Бога.

На завершення у Православній церкві України побажали, щоб Господь просвітлював людські серця Своїм Божественним світлом, укріплював у вірі та допомагав преображати власне життя на добро ближнім і всьому світові.

Нагадаємо, Преображення Господнє, або Яблучний Спас, належить до дванадесятих свят християнського календаря. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар його відзначають 6 серпня.

За церковною традицією, цього дня віряни беруть участь у святкових богослужіннях та освячують у храмах плоди нового врожаю, насамперед яблука, виноград і груші. У народній традиції Яблучний Спас також пов'язують із вшануванням пам'яті померлих родичів, добрими справами та допомогою нужденним. Крім того, із цим днем пов'язано чимало народних прикмет і звичаїв, а вірян закликають утримуватися від сварок, важкої фізичної праці та порушення Успінського посту.

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Теги: календар свято релігія свята собор церква православна церква

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