Окупанти почали готувати школярів Луганщини до війни

У літніх таборах дітей навчають стрільби, тактики, керування дронами та агітують після школи вступати до російської армії

На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники використовують літні канікули для військової підготовки школярів. Дітей навчають тактичної та вогневої підготовки, керування безпілотниками, а окремих підлітків готують до ролі снайперів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

«Учнів шкіл із так званої «ЛНР» улітку збирають в оборонно-спортивних таборах. Там їх готують до «дорослого життя» - тобто воювати. Діти освоюють вогневу та тактичну підготовку, а також вчаться керувати безпілотниками. Із деяких намагаються підготувати снайперів. По закінченні школи їх агітуватимуть йти на фронт», – написав Харченко.

За словами очільника Луганської ОВА, паралельно окупаційна адміністрація продовжує кампанію з так званої «націоналізації» майна на тимчасово захопленій території. Через те, що значна кількість жителів Сіверськодонецька після евакуації не повернулася додому, росіяни оголосили «безхазяйними» ще 17 об'єктів нерухомості.

До нового переліку потрапили приватні медичні заклади, аптеки, магазини, заклади громадського харчування та інші комерційні об'єкти. «Бізнес не повернувся в окупацію», – зазначив Харченко.

Тим часом Служба зовнішньої розвідки України раніше повідомила про системну мілітаризацію дітей і молоді в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За оцінкою розвідки, літні табори дедалі більше перетворюються на центри початкової військової підготовки, де дітей навчають стрільби, тактичних дій, маскування, керування безпілотниками та поведінки під час бойових дій.

У СЗР також звернули увагу на заяву міністра науки і вищої освіти РФ Валерія Фалькова про те, що країна не потребує тотального охоплення населення вищою освітою. На думку української розвідки, така риторика свідчить про зміну державних пріоритетів, коли замість розвитку освіти дедалі більший акцент робиться на підготовці мобілізаційного резерву.