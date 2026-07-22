«Наші серця прагнуть змін». Ексфутболіст збірної України прокоментував відставку Сирського

Левченко: Я дуже пишаюся всіма українцями, які не мовчали

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це інформує «Главком».

«Це дуже важливий крок для України: Сирський більше не є головнокомандувачем.

Я дуже пишаюся всіма українцями, які не мовчали, виходили на вулиці та не дають владі почивати на лаврах. Саме так і має бути в демократичній державі. Наші серця прагнуть змін. Слава Україні!», – написав Левченко в Х.

У складі збірної України Євген Левченко у 2002-2009 роках провів вісім поєдинків.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

Як повідомлялося, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі, до одного з найавторитетніших генералів армії, який востаннє публічно конфліктував із Олександром Сирським і відкрито підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова.