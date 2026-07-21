Директор ФБР готує візит до Росії – Politico

Патель, ймовірно, зупиниться у Москві, а потім у Санкт-Петербурзі

Директор Федерального бюро розслідувань Каш Патель планує відвідати Росію у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Видання пише, що ці плани з’явилися на тлі тривалого протистояння між Вашингтоном і Москвою щодо війни в Україні, коли американські законодавці вимагають введення нових жорстких санкцій проти Росії.

За словами американського чиновника, обізнаного з планами поїздки, Патель має відвідати Росію 14-15 жовтня, спочатку зупинившись у Москві, а потім у Санкт-Петербурзі. Приймаючою стороною, ймовірно, буде ФСБ – російська служба безпеки.

Невідомо, чи зустрінеться Патель з російським диктатором Володимиром Путіним або кимось із його високопоставлених політичних радників. Також невідомо, що саме стоїть на порядку денному його переговорів.

До слова, директор ФБР Кеш Патель анонсував швидке розсекречення таємних архівів відомства, що стосуються розслідування про втручання РФ у вибори та контактів Дональда Трампа з Кремлем. Очільник ФБР розповів, що у штаб-квартирі бюро виявили засекречену кімнату, якої не було на жодних офіційних картах чи планах будівлі. Усередині знаходилися так звані «burn bags» – мішки, які зазвичай використовують для знищення (спалювання або шредерування) особливо важливої конфіденційної інформації.