Гетманцев виступив за обовʼязкову купівлю військових облігацій для українців

Гетманцев вважає, що на стороні державних банків потрібно перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ

Нардеп пропонує обговорити обов’язкову купівлю ОВДП населенням в обсязі 7% від оподаткованого доходу

Українцям варто перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій. Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Народний депутат пропонує обговорити обов’язкову купівлю ОВДП населенням в обсязі 7% від оподаткованого доходу.

«Вважаю, залишається потенціал для подальшого нарощування обсягу розміщень як серед банків, так і юридичних і фізичних осіб», – сказав Гетманцев.

При цьому він вважає необхідним збереження привабливих ставок за цими фінансовими зобов’язаннями: «Середньозважена дохідність гривневих ОВДП, випущених у жовтні, дорівнювала 15,6%. Це випереджає прогнозну девальвацію та інфляцію. Для населення інвестиційна привабливість є ще більшою з урахуванням відсутності оподаткування інвестиційного доходу ПДФО і військовим збором».

Гетманцев наводить у приклад Ізраїлю, де у 1970-х роках «було запроваджено низку обов’язкових накопичувальних схем», зокрема довгострокова обов’язкова військова позика:

на купівлю військових облігацій в обов’язковому порядку йшло 7% від оподаткованого доходу робітника, самозайнятого, доходу підприємства

ставка дохідності – 5%, дохід за облігаціями не оподатковувався

тіло позики додатково індексувалося на індекс вартості життя

перші позики 1970 року мали бути погашені у 1986 році, 12 рівними місячними платежами

відсотки сплачувалися рівними траншами кожні три роки починаючи з жовтня 1977 року.

Водночас нардеп визнає, що подібні рішення вимагають, політичної, суспільної та фахової дискусії. Подібна система діяла б виключно у воєнний час, а інвестиції населення йшли б виключно на військові потреби. Гетьманцев зазначає, що паралельно з цим в Ізраїлі також діяв і аналог українського військового збору.

«Так само, вважаю, що на стороні державних банків маємо перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ», – підкреслив посадовец.

При цьому він наголосив, що в мирний час не схвалив би подібних ідей. Але поки триває війна, потрібно шукати додаткові внутрішні джерела фінансування, насамперед ті, що «пов’язані із детінізацією економіки та боротьбою із корупцією». Голова комітету розповів, що план доходів Податкової служби був перевиконаний на 67 млрд грн за 10 місяців цього року.

Військова облігація – це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. Кошти від розміщення військових облігацій спрямовуються на фінансування армії та підтримку економіки України.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Згідно з документом, окремі податки потрібно буде сплатити «заднім числом». Зокрема, військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково додасть до бюджету 27,3 млрд грн у 2024 році та 107,7 млрд грн 2025 році.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року. Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) закупить військові облігації на 2 млрд грн за арештовані кошти компаній, що надавали послуг з онлайн-казино.