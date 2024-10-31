Громадяни Латвії закупили й передали дрони для української розвідки (фото, відео)

Латвія активно допомагає Україні протягом усього періоду російської агресії

Українські розвідники отримали дрони різних типів, придбані на пожертви громадян Латвії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.



Благодійний збір ініціював майор Збройних сил Латвії, громадський діяч та волонтер Яніс Слайдіньш. Зокрема, він привіз та передав дрони розвідникам.

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Благодійний збір ініціював майор Збройних сил Латвії, громадський діяч та волонтер Яніс Слайдіньш фото: gur.gov.ua/ГУР

«Звісно, у Латвії дуже багато людей турбуються за Україну. Ми будемо продовжувати допомагати», – каже він.



Як наголосив представник розвідки Андрій Юсов, Латвія невпинно допомагає Україні протягом усього періоду російської агресії.

«Поки великі міжнародні інституції думають, зважують, вагаються, Латвія – держава, народ і волонтери – невпинно допомагають Україні протягом усього періоду російської агресії. Ми, безумовно, це цінуємо. Українці завжди це пам’ятатимуть», – сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують ще один пакет допомоги Україні. Він буде направлений на виробництво українських дронів.

Як повідомлялося, Україна вже тривалий час розробляє дрон, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранської розробки Shahed-136. Британська газета The Telegraph дізналася перші подробиці про те, яким буде український дрон-перехоплювач.

До слова, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зустрінеться у листопаді з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять можливість закупівлі українського озброєння, зокрема дронів.