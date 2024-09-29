Екскомандир 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, прокоментував своє звільнення

Іван Віннік: Для мене честь бути частиною «Чорних Запорожців»

Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади 20 вересня. Він вперше прокоментував цю подію.

«Від літа 2022 до сьогодні – я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!», – заявив полковник.

Іван Віннік зауважив, що для нього честь бути частиною «Чорних Запорожців».

«Той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги. З повагою та вдячністю, полковник Іван Віннік», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 20 вересня командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду.