Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Екскомандир 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, прокоментував своє звільнення

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Екскомандир 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, прокоментував своє звільнення
Івана Вінніка звільнили з посади 20 вересня
фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Іван Віннік: Для мене честь бути частиною «Чорних Запорожців»

Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади 20 вересня. Він вперше прокоментував цю подію.

«Від літа 2022 до сьогодні – я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную!», – заявив полковник.

Іван Віннік зауважив, що для нього честь бути частиною «Чорних Запорожців».

«Той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги. З повагою та вдячністю, полковник Іван Віннік», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 20 вересня командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду.

Теги: Вугледар війна військові полковник Україна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Селидовому важка ситуація
Окупанти просунулись кількома вулицями у Селидовому – звіт ISW
Сьогодні, 05:42
Україна засудила використання в політичній рекламі панівної партії Грузії «Грузинська мрія» зображень українських міст, які постраждали від російських обстрілів
Російська агресія проти України. Тривожний симптом
27 вересня, 17:00
Камала Гарріс зустрілась із Зеленським
Гарріс вважає здачу територій України в обмін на мир капітуляцією
27 вересня, 00:08
Наше майбутнє – у військово-політичному альянсі України, Польщі, Литви та декількох інших союзницьких держав
Україна та Польща. Що мають усвідомити політики обох країн
19 вересня, 18:55
У 2011 році Кононов був нагороджений відзнакою міського голови Львова «Почесний знак святого Юрія»
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
18 вересня, 12:53
13 вересня в Україні та світі святкують Міжнародний день шоколаду
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня, 00:05
На сцені виступлять талановиті танцюристи, циркові артисти, акробати та гімнасти
У Києві покажуть новий сезон шоу «Вартові Мрій» (відео)
9 вересня, 15:29
В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих
Росія вдарила по Харкову КАБами: загинуло семеро людей, багато поранених (оновлено)
30 серпня, 22:02
Лабораторні аналізи виявили, що у воду потрапило багато органіки
Річку Сейм забруднили у Росії: Міндовкілля розкрило деталі
30 серпня, 21:46

Суспільство

Екскомандир 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, прокоментував своє звільнення
Екскомандир 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, прокоментував своє звільнення
Після тривалої реабілітації знову пішов на фронт. Згадаймо матроса Сергія Ткача
Після тривалої реабілітації знову пішов на фронт. Згадаймо матроса Сергія Ткача
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці
Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці
Загинув у бою під Бахмутом. Згадаймо Мілана Романчака
Загинув у бою під Бахмутом. Згадаймо Мілана Романчака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
20K
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
11K
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
8940
На війні загинув український артист

Новини

Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:00
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Сьогодні, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Сьогодні, 02:45
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Вчора, 10:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua