WSJ: Китай допомагав РФ будувати в Україні оборонні споруди

Китайські компанії дозволили Росії побудувати укріплення в Україні

Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях. Про це повідомляє Wall Street Journal.

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У перші сім місяців 2023 року обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм та РФ зросли на 36%. При цьому значна кількість в цих обʼємах стосується техніки, яка може бути використана у військових цілях.

Зокрема РФ більш ніж утричі наростила імпорт китайських екскаваторів в той момент, коли армія РФ почала будувати оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес почався після успішних наступальних операцій України на сході та півдні країни.

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Неназваний старший науковий співробітник Атлантичної ради заявив, що нарощення обʼємів торгівлі – не збіг.

«Китайські компанії дозволили Росії побудувати укріплення в Україні. Це не збіг. Рік тому, коли російська армія почала відступати, вона справді почала окопуватись», – вважає аналітик.

Приблизна мапа російських оборонних укріплень фото: OSINTtechnical

Також журналісти заявляють, що з початку повномасштабної війни РФ в Україну, китайці передали Москві тисячі дронів, які постачались як дитячі іграшки. Шість гелікоптерів, оптичне прицілювання, вироби з титану, яке використовується для створення військової авіації.

Нагадаємо, Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.