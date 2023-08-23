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WSJ: Китай допомагав РФ будувати в Україні оборонні споруди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
WSJ: Китай допомагав РФ будувати в Україні оборонні споруди
РФ наростила імпорт китайських екскаваторів, коли російські військові будували оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України
фото з відкритих джерел

Китайські компанії дозволили Росії побудувати укріплення в Україні

Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях. Про це повідомляє Wall Street Journal.

У перші сім місяців 2023 року обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм та РФ зросли на 36%. При цьому значна кількість в цих обʼємах стосується техніки, яка може бути використана у військових цілях.

Зокрема РФ більш ніж утричі наростила імпорт китайських екскаваторів в той момент, коли армія РФ почала будувати оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес почався після успішних наступальних операцій України на сході та півдні країни.

Неназваний старший науковий співробітник Атлантичної ради заявив, що нарощення обʼємів торгівлі – не збіг.

«Китайські компанії дозволили Росії побудувати укріплення в Україні. Це не збіг. Рік тому, коли російська армія почала відступати, вона справді почала окопуватись», – вважає аналітик.

Приблизна мапа російських оборонних укріплень
Приблизна мапа російських оборонних укріплень
фото: OSINTtechnical

Також журналісти заявляють, що з початку повномасштабної війни РФ в Україну, китайці передали Москві тисячі дронів, які постачались як дитячі іграшки. Шість гелікоптерів, оптичне прицілювання, вироби з титану, яке використовується для створення військової авіації.

Нагадаємо, Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

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Теги: росія війна Китай імпорт окуповані території

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