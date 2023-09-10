WSJ: пілоти на F-16 можуть почати працювати в Україні раніше, ніж очікувалося

Українські та західні офіційні представники сподіваються, що кілька українських винищувачів можуть бути готові до виконання бойових завдань вже в лютому 2024 року

В Україні припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Про це інформує The Wall Street Journal.

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За інформацією видання, українські та західні офіційні представники, враховуючи терміни навчання пілотів у США, сподіваються, що кілька українських винищувачів можуть бути готові до виконання бойових завдань вже в лютому 2024 року. За даними джерел WSJ в Україні, США можуть навчити пілотів, які володіють англійською мовою за п'ять місяців.. Група, яка була направлена на навчання, включає менше, ніж 10 пілотів, які достатньо володіють англійською.

Представник Міністерства оборони США повідомив, що ці пілоти вирушать безпосередньо на льотну підготовку до авіабази Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, де базується 162-а авіаційна бригада.

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Водночас десятки українських пілотів розпочнуть навчальний курс з англійської мови на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.

Бен Годжес, колишній командувач сил США в Європі, висловив думку, що чиновники занадто переймаються рівнем англійської мови.

«Для керування літаком їм не потрібно вивчати Шекспіра», – заявив він.

Проте, навчання пілотів англійської мови вважається лише однією з перешкод, які ускладнюють впровадження бойового використання винищувачів F-16 в Україні.

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Зокрема, згідно з виданням, F-16 вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі на кожну годину польоту, і навчання обслуговчого персоналу може бути ще більш складним завданням, ніж навчання пілотів.

Раніше повідомлялося, що американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».

Раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.