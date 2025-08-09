Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України
Зеленський і Рубіо зустрінуться з європейськими радниками з національної безпеки
фото: Офіс президента

Шляхи припинення війни Росії проти України обговорять у Лондоні 9 серпня

У Великій Британії 9 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими радниками з національної безпеки. На ній буде присутній і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Як інформує «Главком», про це повідомили в британському уряді.

Зустріч відбудеться у Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та Венса.

Під час телефонної розмови її обговорили британський прем’єр-міністр Кір Стармер і український лідер, які погодилися, що зустріч буде «життєво важливим форумом для обговорення прогресу в забезпеченні справедливого та міцного миру».

Раніше про зустріч у Великій Британії писали видання Axios та CBC News. За даними їхніх джерел, ідея проведення саміту виникла під час телефонної конференції у п'ятницю між американськими, українськими та європейськими посадовцями.

На ній посадовці намагатимуться досягти спільної позиції перед запланованою зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Читайте також:

Теги: президент Москва переговори Лондон обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путин отметил, что на родине «обязаны» солдатам, отдавших свою жизнь на поле боя
Путин цинично заявил, что потери россиян на войне «не были напрасными»
1 серпня, 17:35
Раніше Трамп анонсував невеличкий сюрприз для Кремля
«Сюрприз» для Путіна вже скоро. Трамп назвав дату
11 липня, 03:38
Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
26 липня, 01:01
Кремль продовжує змінювати керівництво у військовій сфері
NYT: Кремль прикриває воєнні провали «антикорупційними» репресіями
28 липня, 01:59
Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні»
Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні – версія Німеччини
20 липня, 20:51
Президент затвердив 14 осіб на переговори з РФ
Переговори РФ та України у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації
23 липня, 09:56
Трамп: Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч
1 серпня, 05:54
Україна та Росія провели вже три раунди переговорів у Туреччині
Посол України в Туреччині пояснив логіку Кремля у мирних переговорах
5 серпня, 04:26
Україна та Туреччина планують зустріч президентів у Києві
Чи дійсно Ердоган їде до Києва: реакція Туреччини
7 серпня, 08:50

Політика

У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України
У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України
Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки
Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»
Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»
РФ не має бути винагороджена. Сибіга відповів на пропозицію Трампа
РФ не має бути винагороджена. Сибіга відповів на пропозицію Трампа
Україна ввела санкції проти «Росатому»
Україна ввела санкції проти «Росатому»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
8287
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
4028
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2405
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
1830
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua