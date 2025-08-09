У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України

Зеленський і Рубіо зустрінуться з європейськими радниками з національної безпеки

Шляхи припинення війни Росії проти України обговорять у Лондоні 9 серпня

У Великій Британії 9 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими радниками з національної безпеки. На ній буде присутній і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Як інформує «Главком», про це повідомили в британському уряді.

Зустріч відбудеться у Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та Венса.

Під час телефонної розмови її обговорили британський прем’єр-міністр Кір Стармер і український лідер, які погодилися, що зустріч буде «життєво важливим форумом для обговорення прогресу в забезпеченні справедливого та міцного миру».

Раніше про зустріч у Великій Британії писали видання Axios та CBC News. За даними їхніх джерел, ідея проведення саміту виникла під час телефонної конференції у п'ятницю між американськими, українськими та європейськими посадовцями.

На ній посадовці намагатимуться досягти спільної позиції перед запланованою зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.