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Іран вперше поставив Росії високоточні авіабомби Qaem-5: що про них відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
Іран вперше поставив Росії високоточні авіабомби Qaem-5: що про них відомо
Іранський безпілотник Qods Mohajer-6, на борту якого можуть бути керовані авіабомби Qaem-5
фото з відкритих джерел

Використання новітніх авіабомб вказує на «новий рівень» військової співпраці Тегерана і Кремля

Іранська влада вперше поставила Росії новітні авіабомби для ударів по Україні. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

За його словами, він переглянув відеозапис із Курської області, де розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. За даними аналітика, саме цей дрон ніс новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 («Каїм-5»).

У самому Ірані їх поставили на озброєння лише 2019 року.

«Очевидно, дрон повинен був атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав», – зазначив Репке.

До цього випадку російські окупанти не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами Репке, їхнє використання вказує на «новий рівень» військової співпраці Тегерана і Кремля.

Нагадаємо, Північна Корея оголосила про плани протягом 2024-2026 років поставити на озброєння своєї армії «технічно оновлену версію» нової 240-мм реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Напередодні північнокорейський лідер Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для цієї РСЗВ. Експерти вбачають, що Північна Корея прискорює розробку ракетних снарядів, щоб поставити їх до Росії для використання у війні проти України.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

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Теги: окупанти безпілотник озброєння влада

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