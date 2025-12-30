Головна Країна Політика
search button user button menu button

В Україні відбудеться зустріч радників з нацбезпеки «коаліції охочих»: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні відбудеться зустріч радників з нацбезпеки «коаліції охочих»: названо дату
Умєров та Зеленський 28 грудня провели переговори у США з Трампом
фото: Рустем Умєров/Telegram (ілюстративне)

Зеленський анонсував «зустріч коаліції» охочих у Франції

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про домовленість із радниками з національної безпеки країн «коаліції охочих» про зустріч. Вона відбудеться 3 січня в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції. Вдячний команді президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах. Сьогодні наші команди спілкувались, і зараз обговорили з Рустемом подальші кроки та акценти в перемовинах. Жодного дня не втрачаємо», – наголосив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня під час переговорів з американською стороною розроблявся план послідовності – порядок дій і стратегія руху. Зокрема, делегації визначали, коли і що саме хочуть доопрацювати й погодити з партнерами.

Зеленський додав: «На цій зустрічі ми погодимо документи на рівні лідерів. І будемо готувати зустріч з президентом Трампом і з європейськими лідерами. Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись у січні. І після цього якщо все буде йти крок за кроком, то вже буде зустріч у тому чи іншому форматі з «русскімі». Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили».

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський неодноразово казав, що вибори відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону
«Завжди готовий». Президент відповів на вимогу Трампа провести вибори в Україні
9 грудня, 18:33
Українська сторона 15 грудня продовжить мирні переговори з американцями
Переговори у Берліні. Офіс президента оприлюднив розклад зустрічей Зеленського
15 грудня, 11:35
Глава держави каже, що здатність Кремля вести війну проти України залежить від тиску партнерів
Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна
18 грудня, 10:13
На Полтавщині 7 грудня внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури
Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
7 грудня, 11:59
Глава держави повідомив, що базовий блок документів у рамках мирного плану готовий
Зеленський: Українська делегація повертається з переговорів у США
22 грудня, 21:01
Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ
20 грудня, 17:15
Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки
Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського
Сьогодні, 04:14
Володимир Зеленський повідомив про підготовку пакета санкцій проти Росії
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії
22 грудня, 13:12
Трамп та Зеленський поговорять із європейськими лідерами
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
28 грудня, 17:44

Політика

Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
ЦВК розпорядилася створити комунікаційну систему «Всеукраїнський референдум»
ЦВК розпорядилася створити комунікаційну систему «Всеукраїнський референдум»
В Україні відбудеться зустріч радників з нацбезпеки «коаліції охочих»: названо дату
В Україні відбудеться зустріч радників з нацбезпеки «коаліції охочих»: названо дату
У 2025 році парламент покинули вісім нардепів (список)
У 2025 році парламент покинули вісім нардепів (список)
«Атака» на резиденцію Путіна. Сибіга звернувся до світових лідерів
«Атака» на резиденцію Путіна. Сибіга звернувся до світових лідерів
Зеленський вручив воїнам сертифікати на отримання квартир
Зеленський вручив воїнам сертифікати на отримання квартир

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua