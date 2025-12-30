В Україні відбудеться зустріч радників з нацбезпеки «коаліції охочих»: названо дату

Зеленський анонсував «зустріч коаліції» охочих у Франції

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про домовленість із радниками з національної безпеки країн «коаліції охочих» про зустріч. Вона відбудеться 3 січня в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції. Вдячний команді президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах. Сьогодні наші команди спілкувались, і зараз обговорили з Рустемом подальші кроки та акценти в перемовинах. Жодного дня не втрачаємо», – наголосив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що 28 грудня під час переговорів з американською стороною розроблявся план послідовності – порядок дій і стратегія руху. Зокрема, делегації визначали, коли і що саме хочуть доопрацювати й погодити з партнерами.

Зеленський додав: «На цій зустрічі ми погодимо документи на рівні лідерів. І будемо готувати зустріч з президентом Трампом і з європейськими лідерами. Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись у січні. І після цього якщо все буде йти крок за кроком, то вже буде зустріч у тому чи іншому форматі з «русскімі». Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили».

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.