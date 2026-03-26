Росія атакувала портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині

Внаслідок атаки виникли проблеми зі світлом

У ніч на четвер, 26 березня, російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області. Про це пише «Главком» із посиланням на Ізмаїльську РДА.

За повідомленням місцевої районної державної адміністрації, основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади. Наразі масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Також у ДТЕК написали, що у частині Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

В Одесі та деяких районних центрах діють екстрені відключення поза графіком.

Як відомо, російська терористична армія 24 березня ввечері вдарила по Одещині. Унаслідок атаки загинула людина.

В Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по житловому сектору зазнав руйнування приватний будинок.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про чергову атаку російських загарбників на південні райони області. Ввечері 24 березня ворожий безпілотник поцілив у приватний сектор, внаслідок чого один будинок повністю зруйновано та охоплено вогнем.

Також голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про черговий удар окупантів по території області. Внаслідок падіння ворожих безпілотників у Миргородському районі зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові будинки мешканців та господарчі споруди на прилеглих територіях.