  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Зеленський звернувся до українців: про що говорив президент

    Президент інформує про стан в країні - Зеленський звернувся до українців: про що говорив президент
    Президент інформує про стан в країні
    скріншот із відео

    Глава держави вкотре говорить з нацією

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він перш за все заспокоїв українців, що армія дає гідну відсіч ворогу.


    У своєму зверненні президент заявив, що він залишається у Києві попри те, що Росія позначила його як «ціль номер один». Його родина також залишилася в Україні, їхнє місце знаходження не можна розголошувати.

    Нагадаємо, Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Вона буде проводитися протягом 90 днів. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

    Також президент звернувся до ЄС: якщо Путін не отримає гідної відсічі, він піде далі.

    Як відомо, Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ.

    Нагадаємо, армія готова до нових атак Кремля – Міноборони.

    Читайте також:
    Теги: Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський звернувся до українців: про що говорив президент