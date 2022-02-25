Зеленський звернувся до українців: про що говорив президент
Глава держави вкотре говорить з нацією
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він перш за все заспокоїв українців, що армія дає гідну відсіч ворогу.
Нагадаємо, Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Вона буде проводитися протягом 90 днів. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.
Також президент звернувся до ЄС: якщо Путін не отримає гідної відсічі, він піде далі.
Як відомо, Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ.
Нагадаємо, армія готова до нових атак Кремля – Міноборони.