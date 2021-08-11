Загострення на фронті: бойовики поранили українського військового
Стан військового оцінюється як задовільний
У середу, 11 серпня, збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».
«У результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.
В оперативно-тактичному угрупованні зазначили, що стан військового оцінюється як задовільний.
«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін», – резюмується у заяві.
Зазначимо, 11 серпня бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото).
До слова, окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ.
Додамо, що сьогодні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.
Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.
Згодом стало відомо, що під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років.