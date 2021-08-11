Загострення на фронті: бойовики поранили українського військового

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу

Стан військового оцінюється як задовільний

У середу, 11 серпня, збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«У результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

В оперативно-тактичному угрупованні зазначили, що стан військового оцінюється як задовільний.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін», – резюмується у заяві.

Зазначимо, 11 серпня бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото).