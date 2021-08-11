  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Загострення на фронті: бойовики поранили українського військового

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу - Загострення на фронті: бойовики поранили українського військового
    Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу
    Фото: пресцентр операції Об'єднаних сил

    Стан військового оцінюється як задовільний

    У середу, 11 серпня, збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    «У результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

    В оперативно-тактичному угрупованні зазначили, що стан військового оцінюється як задовільний.

    «Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін», – резюмується у заяві.

    Зазначимо, 11 серпня бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото).

    До слова, окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ.

    Додамо, що сьогодні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.

    Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

    Згодом стало відомо, що під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Загострення на фронті: бойовики поранили українського військового