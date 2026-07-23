РФ за добу майже 100 разів атакувала Сумщину: є загиблий та поранені

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинув 57-річний чоловік

Минулої доби ворог завдав 92 удари по 30 населених пунктах Сумщини. Застосовував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БпЛА різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

«Із застосуванням ударних безпілотників ворожі війська атакували Суми. Протягом доби відбулося декілька влучань на території Зарічного та Ковпаківського районів. В результаті травмовано чоловіка (вік уточнюється), також постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджено 3 АЗС, нежитлове приміщення, об’єкти критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Також у Білопільській громаді внаслідок удару БпЛА поранення отримали 53-річний чоловік та 68-річна жінка. Пошкоджено чотири торгові кіоски, чотири приватні житлові будинки, один багатоквартирний будинок, ЛЕП.

Зокрема, у Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинув 57-річний чоловік. У Березівській громаді внаслідок влучання БпЛА в господарчу будівлю постраждала 62-річна жінка.

«Великописарівська громада. В результаті атаки ворожого дрону поранення отримав 44-річний чоловік. Садівська громада. Внаслідок удару ворожого безпілотника до медичного закладу звернувся 51-річний чоловік», – додали поліцейські.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці здійснювали документування місць ударів, обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, вилучали докази воєнних злочинів.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російська терористична армія атакувала Одесу. Унаслідок удару пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. Обійшлося без постраждалих.