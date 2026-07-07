Сили оборони уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ за одну ніч
Усі танкери були ідентифіковані
У ніч на 7 липня українські безпілотники уразили в Азовському морі вісім танкерів російського тіньового флоту, що доставляли пальне до окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, передає «Главком».
Також ударів зазнали суховантаж і паром.
Бровді наголосив, що усі танкери були ідентифіковані і знаходяться під міжнародними санкціями. Йдеться про судна:
- «Венера-3»;
- «Санар-1»;
- «Санар-17»;
- «Климена»;
- «Теті»;
- «Алексей Саврасов»;
- «Пенелопа»;
- восьме судно – зʼясовується.
Раніше Сили оборони уразили два танкери з бензином в Азовському морі. Вони доставляли до Криму паливо з району Таганрог.
До слова, Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела серію ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму. Як зазначили у спецслужбі, операція виконувалася в межах системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії за дорученням президента України Володимира Зеленського.
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