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Сили оборони уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ за одну ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ за одну ніч
Усі танкери перебувають під міжнародними санкціями
фото: скриншот з відео

Усі танкери були ідентифіковані

У ніч на 7 липня українські безпілотники уразили в Азовському морі вісім танкерів російського тіньового флоту, що доставляли пальне до окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, передає «Главком».

Також ударів зазнали суховантаж і паром.

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Бровді наголосив, що усі танкери були ідентифіковані і знаходяться під міжнародними санкціями. Йдеться про судна:

  • «Венера-3»;
  • «Санар-1»;
  • «Санар-17»;
  • «Климена»;
  • «Теті»;
  • «Алексей Саврасов»;
  • «Пенелопа»;
  • восьме судно – зʼясовується.

Раніше Сили оборони уразили два танкери з бензином в Азовському морі. Вони доставляли до Криму паливо з району Таганрог.

До слова, Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела серію ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму. Як зазначили у спецслужбі, операція виконувалася в межах системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії за дорученням президента України Володимира Зеленського.

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Теги: війна втрати флот РФ

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