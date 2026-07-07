Сили оборони уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ за одну ніч

Усі танкери були ідентифіковані

У ніч на 7 липня українські безпілотники уразили в Азовському морі вісім танкерів російського тіньового флоту, що доставляли пальне до окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, передає «Главком».

Також ударів зазнали суховантаж і паром.

Бровді наголосив, що усі танкери були ідентифіковані і знаходяться під міжнародними санкціями. Йдеться про судна:

«Венера-3»;

«Санар-1»;

«Санар-17»;

«Климена»;

«Теті»;

«Алексей Саврасов»;

«Пенелопа»;

восьме судно – зʼясовується.

Раніше Сили оборони уразили два танкери з бензином в Азовському морі. Вони доставляли до Криму паливо з району Таганрог.

До слова, Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела серію ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму. Як зазначили у спецслужбі, операція виконувалася в межах системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії за дорученням президента України Володимира Зеленського.