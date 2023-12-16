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Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
16 грудня о 20:05 у Києві та області було оголошено повітряну тривогу
фото з відкритих джерел

Повітряні сили закликали українців прямувати в укриття

У суботу, 16 грудня, о 20:05 у Києві та області було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин вона поширилася на низку прилеглих регіонів, а також на Схід країни.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття», – ідеться у повідомленні повітряних сил.

О 20:22 було оголошено про відбій загрози. 

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російська армія запустила безпілотники по Україні, що летіли з трьох напрямків. Цього разу було атаковано 12 областей.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, загалом протягом ночі росіяни випустили по Україні 31 «шахед», з яких ППО знищила 30.

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Теги: укриття озброєння тривога

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