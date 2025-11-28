Головна Світ Соціум
20-річна бійчиня Нацгвардії померла після стрілянини у Вашингтоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
20-річна бійчиня Нацгвардії померла після стрілянини у Вашингтоні
Сара Бекстром померла у лікарні після важких поранень
колаж: glavcom.ua, Reuters

Ще один поранений перебуває лікарні

Президент США Дональд Трамп повідомив про смерть 20-річної бійчині Національної гвардії Сари Бекстрем, яка була поранена під час стрілянини у Вашингтоні, пише «Главком».

«Сара Бекстрем із Західної Вірджинії була дуже шанованою, молодою та чудовою людиною... Вона більше не з нами», – сказав Трамп.

Влада продовжує розслідування обставин стрілянини.

Як стало відомо раніше, 29-річний афганець Рахманулла Лаканвал підозрюється у нападі на двох військових Національної гвардії США. Він переїхав до країни після захоплення влади в Афганістані талібами у 2021 році.

Лаканвал стріляв у 20-річну Сару Бекстром і 24-річного Ендрю Вулфа із револьвера. 

Нагадаємо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали поранення.

До слова, американський президент Дональд Трамп висловився про напад на військовослужбовців Національної гвардії США. За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, поранивши обох, сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

Теги: Дональд Трамп Нацгвардія смерть розслідування Вашингтон стрілянина

