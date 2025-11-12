Головна Країна Політика
САП повідомила, що Гринчук нібито ночувала у міністра енергетики Галущенка

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
САП повідомила, що Гринчук нібито ночувала у міністра енергетики Галущенка
Гринчук могла проводити ночі у квартирі ексміністра Галущенка
фото з відкритих джерел

Протоколи спостереження підтверджують, що Гринчук ймовірно ночувала у ексміністра юстиції Галущенка

Міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово могла проводити ночі у квартирі ексміністра юстиції Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні Вищого антикорупційного суду.

Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову користувалася його квартирою, а з 11 на 13 серпня провела ніч у нього.

На той час Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко – міністра енергетики.

Уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Раніше народний депутат Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №14200 та №14201 про звільнення очільника Міністерства Юстиції Германа Галущенка та главу Міністерства енергетики Світлану Гринчук.

Герман Галущенко, якого відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції, вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці. Герман Галущенко прокоментував можливе відсторонення від посади на час розслідування після розмови з прем’єркою Юлією Свириденко. Він підкреслив, що не тримається за посаду, підтримує цивілізований сценарій тимчасового відсторонення та захищатиме себе в юридичній площині.

Теги: міністр депутат розслідування звільнення Ярослав Железняк Герман Галущенко Світлана Гринчук

