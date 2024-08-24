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Обмін полоненими: стало відомо, кого вдалося повернути додому

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Обмін полоненими: стало відомо, кого вдалося повернути додому
Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси

Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед інших вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили «Азовсталь»).

Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси.

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині – за пропускний пункт «Чонгар» на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. 

«Чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні. Всі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати», – ідеться у повідомленні Координаційного штабу.

 

Теги: обмін Гостомель Азовсталь обмін полоненими

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