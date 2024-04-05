Закликав саботувати мобілізацію: на Закарпатті затримано священника УПЦ МП

Фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора

Клірику загрожує до п’яти років тюрми

Правоохоронці затримали настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ МП, який розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні, а також виправдовував агресивну війну РФ проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, клірик називав повномасштабне вторгнення РФ «громадянською війною» та закликав вірян ухилятися від мобілізації. Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.

Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Facebook.

«Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора», – заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів настоятелю храму УПЦ МП повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Священнику загрожує до п’яти років тюрми.

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ.

Також експослушник Києво-Печерської лаври, який виправдовував тимчасову окупацію Донецька та Луганська, отримав підозру.