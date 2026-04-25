Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Михайло Свергун залишив свій дім п'ятирічною дитиною під час евакуації
26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, аварії на Чорнобильській АЕС. Внаслідок катастрофи було евакуйовано та переселено близько 350 тис. осіб. Серед них була і родина Михайла Свергуна. Його батько працював на АЕС з 1980 року і отримав нове житло в Прип'яті у 1984 році.
Напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті Михайло Свергун поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.
Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.
Двері до квартири збереглися, однак всередині – повний безлад: меблі перевернуті, речі розкидані по підлозі, оздоблення пошкоджене. Ймовірно, у помешканні побували мародери.
Кімнати мають спустошений вигляд, але подекуди залишилися лише окремі меблі.
Попри занедбаний стан, вікна в оселі вціліли. Через двері на балкон відкривається вигляд на хащі у самому місті.
Саме з балкона родина Михайла наприкінці квітня у 1986 році вночі бачила блакитний стовп вогню на ЧАЕС.
Батько Михайла пропрацював на ЧАЕС до 1987 року. В цей час родина чоловіка вже проживала у Києві. Їм як переселенцям була виділена квартира на Троєщині.
Нагадаємо, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Дата була обрана не випадково, адже саме 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа, яка є однією з найбільших техногенних катастроф в історії.
Цей день є важливим для вшанування пам’яті всіх жертв радіаційних аварій, а також для підвищення обізнаності про ризики, пов’язані з використанням радіації. Він також служить нагадуванням про необхідність підтримки постраждалих і продовження досліджень у сфері радіаційної безпеки.
Коментарі — 0