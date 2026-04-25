Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть, однак перебуває у занедбаному стані
Михайло Свергун залишив свій дім п'ятирічною дитиною під час евакуації

26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, аварії на Чорнобильській АЕС. Внаслідок катастрофи було евакуйовано та переселено близько 350 тис. осіб. Серед них була і родина Михайла Свергуна. Його батько працював на АЕС з 1980 року і отримав нове житло в Прип'яті у 1984 році.

Напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті Михайло Свергун поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції. 

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.

Багатоповерхівка перебуває у занедбаному стані
Багатоповерхівка перебуває у занедбаному стані
Вхід до багатоповерхівки у Прип'яті заріс деревами й чагарниками
Вхід до багатоповерхівки у Прип'яті заріс деревами й чагарниками
Михайло Свергун залишив свій дім через півтори доби після вибуху на станції
Михайло Свергун залишив свій дім через півтори доби після вибуху на станції
Іржаві поштові скриньки у занедбаному під’їзді багатоповерхівки в Прип’яті
Іржаві поштові скриньки у занедбаному під’їзді багатоповерхівки в Прип’яті
Двері до квартири збереглися, однак всередині – повний безлад: меблі перевернуті, речі розкидані по підлозі, оздоблення пошкоджене. Ймовірно, у помешканні побували мародери.

Двері до квартири Свергуна збереглися
Двері до квартири Свергуна збереглися
Залишена квартира у Прип’яті
Залишена квартира у Прип’яті
Обдерті стіни та пошкоджене оздоблення у квартирі
Обдерті стіни та пошкоджене оздоблення у квартирі
Ймовірно, у помешканні побували мародери
Ймовірно, у помешканні побували мародери
Кімнати мають спустошений вигляд, але подекуди залишилися лише окремі меблі.

Порожня шафа у залишеній квартирі в Прип’яті
Порожня шафа у залишеній квартирі в Прип’яті
Попри занедбаний стан, вікна в оселі вціліли
Попри занедбаний стан, вікна в оселі вціліли
Пошкоджені вхідні двері у квартирі та облущені стіни
Пошкоджені вхідні двері у квартирі та облущені стіни
Попри занедбаний стан, вікна в оселі вціліли. Через двері на балкон відкривається вигляд на хащі у самому місті.

Саме з балкона родина Михайла наприкінці квітня у 1986 році вночі бачила блакитний стовп вогню на ЧАЕС.

Батько Михайла пропрацював на ЧАЕС до 1987 року. В цей час родина чоловіка вже проживала у Києві. Їм як переселенцям була виділена квартира на Троєщині. 

Через двері на балкон відкривається вигляд на хащі у самому місті
Через двері на балкон відкривається вигляд на хащі у самому місті
Нагадаємо, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Дата була обрана не випадково, адже саме 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа, яка є однією з найбільших техногенних катастроф в історії.

Цей день є важливим для вшанування пам’яті всіх жертв радіаційних аварій, а також для підвищення обізнаності про ризики, пов’язані з використанням радіації. Він також служить нагадуванням про необхідність підтримки постраждалих і продовження досліджень у сфері радіаційної безпеки.

Військовий втратив у полоні обидві ноги. Росіяни тримали його у клітці на лютому морозі
Військовий втратив у полоні обидві ноги. Росіяни тримали його у клітці на лютому морозі
Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ
Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
Восьмикласник із Запоріжжя переграв ФСБ
Восьмикласник із Запоріжжя переграв ФСБ
«Хотів здохнути». Полонений окупант здивував причиною, через яку опинився у війську
«Хотів здохнути». Полонений окупант здивував причиною, через яку опинився у війську

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
