Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником

Головнокомандувач розказав про прогрес в підготовці особового складу

Українські військові мають значні переваги у стрілецькому бою з ворогом та здебільшого здобувають перемогу над ним. Такими результатами військові завдячують гарній бойовій підготовці. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Олександр Сирський розповів про результати бойової підготовки військових. «Українські військовослужбовці демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат. Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником. Напрям підготовки перебуває під постійним контролем Головнокомандувача ЗС України», – зазначив Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ якісна бойова підготовка військових це запорука збереження їхніх життів та успіхів на полі бою. «Бойова підготовка є ключовим чинником підвищення ефективності та збереження життя військовослужбовців. Запроваджено шосту редакцію програми підготовки. Термін підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації)», – пояснив головком.

До того ж з часом покращується та збільшується досвід військових, що гарно впливає на підготовку ЗСУ. «Зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Пріоритет – безпека. Максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях», – зауважив Олександр Сирський.

Нагадаємо, як Олесандр Сирський Сирський наголосив посиленні контролю за якістю підготовки в навчальних центрах. Він заявив, що слід продовжити аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах і який вже себе зарекомендував. Він наголосив, що вже існує комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів