Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
Сирський розповів про терміни бойової підготовки війскових ЗСУ
фото: CinC AF of Ukraine/Facebook

Головнокомандувач розказав про прогрес в підготовці особового складу

Українські військові мають значні переваги у стрілецькому бою з ворогом та здебільшого здобувають перемогу над ним. Такими результатами військові завдячують гарній бойовій підготовці. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Олександр Сирський розповів про результати бойової підготовки військових. «Українські військовослужбовці демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат. Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником. Напрям підготовки перебуває під постійним контролем Головнокомандувача ЗС України», – зазначив Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ якісна бойова підготовка військових це запорука збереження їхніх життів та успіхів на полі бою. «Бойова підготовка є ключовим чинником підвищення ефективності та збереження життя військовослужбовців. Запроваджено шосту редакцію програми підготовки. Термін підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації)», – пояснив головком.

До того ж з часом покращується та збільшується досвід військових, що гарно впливає на підготовку ЗСУ. «Зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Пріоритет – безпека. Максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях», – зауважив Олександр Сирський.

Нагадаємо, як Олесандр Сирський Сирський наголосив посиленні контролю за якістю підготовки в навчальних центрах. Він заявив, що слід продовжити аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах і який вже себе зарекомендував. Він наголосив, що вже існує комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів

Читайте також:

Теги: військові фронт ЗСУ Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венесуела оголосила тиждень жалоби за військовими, загиблими внаслідок операції США
Венесуела оголосила тиждень жалоби за військовими, загиблими внаслідок операції США
7 сiчня, 02:16
Унаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
8 сiчня, 04:54
Ситуація на фронті 16 січня
Лінія фронту станом на 16 січня 2026. Зведення Генштабу
16 сiчня, 22:09
Оператор дрона скинув жінці у Констянтинівці хліба та смаколиків
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
20 сiчня, 15:59
Олега Ляшка нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
Олег Ляшко показав свій орден за захист України (фото)
26 сiчня, 21:38
Корабель ВМС Ірану приєднався до навчань Росії та Китаю
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
10 сiчня, 17:15
Росія намагається створити плацдарм для наступу в напрямку населеного пункту Хотінь
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога
11 сiчня, 15:39
Половина статусів УБД у 2025 надана автоматично
Скільки захисників отримали статус УБД у 2025 році? Дані Міноборони
23 сiчня, 07:45
Окремо головнокомандувач звернув увагу на роль радіоелектронної боротьби в сучасній війні
Сирський заінтригував заявою про зміни на фронті
24 сiчня, 16:27

Суспільство

Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду
Втрата Сіверська. Сирський назвав винних
Втрата Сіверська. Сирський назвав винних
Радник міністра оборони Флеш прокоментував проблему з відключеннями Starlink на фронті
Радник міністра оборони Флеш прокоментував проблему з відключеннями Starlink на фронті
У деяких областях 6 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У деяких областях 6 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua