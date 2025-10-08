Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів

Тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916

№780 Київ – Суми буде відправлено з запізненням

Оновлено інформацію про затримки поїздів, спричинені російськими обстрілами 8 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Наразі на ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами. Найбільші затримки мають наступні рейси:

779/790 Суми – Київ – до кінцевої точки прибуде із затримкою у 4 год.

116 Київ – Суми – затримка становить 5 год.

785/786 Київ – Терещенська (Шостка) затримується на 3:37 год.

787/788 Терещенська (Шостка) – Київ затримується на 4:00 год.

113/114 Харків – Львів 2:20 год.

141/142 Чернігів – Івано-Франківськ 2:30 год.

45/46 Ужгород – Харків 2:05 год.

№780 Київ – Суми буде відправлено з запізненням (через затримку №779 Суми – Київ), орієнтовний час затримки 4 год.

Приміські поїзди Ніжинського напрямку курсують за графіком, за виключенням регіональних поїздів:

№892/891 Фастів – Славутич із затримкою 6,5 год.

№895 Конотоп – Фастів, затримка близько 6,5 год.

Також по станції Носівка додатково обмежено такі рейси:

№6914 Київ (Північна) – Носівка, прибуття о 16:25.

№6918 Київ-Волинський – Носівка, прибуття о 19:03.

№6920 Київ-Волинський – Носівка, прибуття о 19:44.

№6924 Київ-Волинський – Носівка, прибуття о 20:28.

№6927 Носівка – Київ-Волинський, відправлення о 20:42.

№6926 Київ (Північна) – Носівка, прибуття о 21:28.

№6928 Київ-Волинський – Носівка, прибуття о 23:05.

Також через подолання наслідків ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський – Ніжин та завтра №6903 Ніжин –Київ-Волинський.

«Просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці. Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням», – наголошує компанія.

Як повідомлялося, російська атака дронами по залізничній інфраструктурі сталася вдень 7 жовтня на перегоні між станціями Носівка та Ніжин у Чернігівській області. Саме цей напрямок є частиною важливої гілки, що сполучає Чернігів із Києвом та Сумами. Вибухи пошкодили елементи колії, через що рух потягів довелося частково призупинити.