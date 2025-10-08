Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів
Тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

№780 Київ – Суми буде відправлено з запізненням

Оновлено інформацію про затримки поїздів, спричинені російськими обстрілами 8 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Наразі на ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами. Найбільші затримки мають наступні рейси:

  • 779/790 Суми – Київ – до кінцевої точки прибуде із затримкою у 4 год.
  • 116 Київ – Суми – затримка становить 5 год.
  • 785/786 Київ – Терещенська (Шостка) затримується на 3:37 год.
  • 787/788 Терещенська (Шостка) – Київ затримується на 4:00 год.
  • 113/114 Харків – Львів 2:20 год.
  • 141/142 Чернігів – Івано-Франківськ 2:30 год.
  • 45/46 Ужгород – Харків 2:05 год.

№780 Київ – Суми буде відправлено з запізненням (через затримку №779 Суми – Київ), орієнтовний час затримки 4 год.

Приміські поїзди Ніжинського напрямку курсують за графіком, за виключенням регіональних поїздів:

  • №892/891 Фастів – Славутич із затримкою 6,5 год.
  • №895 Конотоп – Фастів, затримка близько 6,5 год.

Також по станції Носівка додатково обмежено такі рейси:

  • №6914 Київ (Північна) – Носівка, прибуття о 16:25.
  • №6918 Київ-Волинський – Носівка, прибуття о 19:03.
  • №6920 Київ-Волинський – Носівка, прибуття о 19:44.
  • №6924 Київ-Волинський – Носівка, прибуття о 20:28.
  • №6927 Носівка – Київ-Волинський, відправлення о 20:42.
  • №6926 Київ (Північна) – Носівка, прибуття о 21:28.
  • №6928 Київ-Волинський – Носівка, прибуття о 23:05.

Також через подолання наслідків ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський – Ніжин та завтра №6903 Ніжин –Київ-Волинський.

«Просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці. Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням», – наголошує компанія.

Як повідомлялося, російська атака дронами по залізничній інфраструктурі сталася вдень 7 жовтня на перегоні між станціями Носівка та Ніжин у Чернігівській області. Саме цей напрямок є частиною важливої гілки, що сполучає Чернігів із Києвом та Сумами. Вибухи пошкодили елементи колії, через що рух потягів довелося частково призупинити.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок однієї аварії загинула людина, а інша обійшлася без жертв
У Росії подвійна аварія на залізниці: з рейок зійшли тепловози, є жертва (відео)
14 вересня, 11:37
Понад 63% інфраструктури «Укрзалізниці» щороку завдає збитків на 16 млрд грн
Федерація роботодавців закликала закласти у бюджет-2026 фінансування пасажирських перевезень «Укрзалізниці»
9 вересня, 11:26
Затримка поїздів через обстріли залізничної інфраструктури: оновлення ситуації
Затримка поїздів через обстріли залізничної інфраструктури: оновлення ситуації
17 вересня, 22:23
За словами правоохоронців, обшуки відбуваються з дозволу суду
Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету
25 вересня, 11:09
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватися з держбюджету – гендиректор Федерації роботодавців транспорту
22 вересня, 15:05
Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці
Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці
1 жовтня, 14:54
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
Американська торговельна палата закликала уряд скасувати крос-субсидування пасажирських залізничних перевезень у 2026 році
6 жовтня, 12:23
Россіяни навмисно цілять по цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці
Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці
2 жовтня, 13:38
Чоловік із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд
На Рівненщині потяг на смерть збив 75-річного велосипедиста
4 жовтня, 16:32

Події в Україні

Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів
Затримки понад шість годин: оновлено інформацію про рух поїздів після обстрілів
Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Зеленський погодив нові операції СБУ
Зеленський погодив нові операції СБУ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua