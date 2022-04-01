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    Оборона Кривого Рогу: Вілкул похвалився трофеями, якими луплять орків

    Україна успішно знищує техніку ворога - Оборона Кривого Рогу: Вілкул похвалився трофеями, якими луплять орків
    Україна успішно знищує техніку ворога
    фото: glavcom.ua

    Після початку повномасштабної путінської агресії Олександра Вілкула було призначено очільником військової адміністрації Кривого Рогу

    На озброєнні у криворізькому гарнізоні багато військової техніки, що допомагає надавати гідну відсіч окупантам. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул.

    Вілкул повідомив, що Кривий Ріг встигає допомагати Харкову, Маріуполю, Баштанці.

    «Баштанка розташована в ста кілометрах від нас – її можна називати нашим далеким периметром (у місті Баштанка рашисти здійснили авіаобстріл по житлових будинках, кількість потерпілих наразі встановлюється, – ред). Допомагаємо медикаментами, продуктами, паливом, обладнанням. У нас хороші запаси – більш як на три місяці. І ми готові до будь-якого розвитку подій. Тому і допомагаємо містам, що воюють, не тільки продуктами і медикаментами, а і такими речами як спеціальні квадрокоптери. Можу сказати, що на озброєнні у криворізькому гарнізоні багато трофеїв, які добре луплять орків», – сказав Вілкул.

    Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».

    Вілкултакож розповів, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Оборона Кривого Рогу: Вілкул похвалився трофеями, якими луплять орків