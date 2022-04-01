Оборона Кривого Рогу: Вілкул похвалився трофеями, якими луплять орків

Після початку повномасштабної путінської агресії Олександра Вілкула було призначено очільником військової адміністрації Кривого Рогу

На озброєнні у криворізькому гарнізоні багато військової техніки, що допомагає надавати гідну відсіч окупантам. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул.

Вілкул повідомив, що Кривий Ріг встигає допомагати Харкову, Маріуполю, Баштанці.

«Баштанка розташована в ста кілометрах від нас – її можна називати нашим далеким периметром (у місті Баштанка рашисти здійснили авіаобстріл по житлових будинках, кількість потерпілих наразі встановлюється, – ред). Допомагаємо медикаментами, продуктами, паливом, обладнанням. У нас хороші запаси – більш як на три місяці. І ми готові до будь-якого розвитку подій. Тому і допомагаємо містам, що воюють, не тільки продуктами і медикаментами, а і такими речами як спеціальні квадрокоптери. Можу сказати, що на озброєнні у криворізькому гарнізоні багато трофеїв, які добре луплять орків», – сказав Вілкул.

Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».

Вілкултакож розповів, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.