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Зустріч Путіна та Ердогана: стала відома можлива дата та місце

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зустріч Путіна та Ердогана: стала відома можлива дата та місце
Ердоган не втрачає надії побачити Путіна по початку наступного місяця
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Ердоган, ймовірно, зустрінеться з диктатором Путіним на початку вересня

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 4 вересня здійснить офіційний візит до Росії. Він у Сочі проведе зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Про це повідомляють російські ЗМІ  із посиланням на турецьке дипломатичне джерело. «Зустріч президентів планується в Росії. Можлива дата – 4 вересня, у Сочі», – заявив турецький дипломат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляло видання Yeni Şafak.

Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження «зернової угоди».

При цьому медіа повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для «зернового коридору» без участі Росії.

Раніше повідомлялося, що Ердоган планує особисто обговорити поновлення Чорноморської зернової ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість. 

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Теги: президент зерно Реджеп Таїп Ердоган путін Туреччина

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