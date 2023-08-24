Зустріч Путіна та Ердогана: стала відома можлива дата та місце

Ердоган не втрачає надії побачити Путіна по початку наступного місяця

Президент Туреччини Ердоган, ймовірно, зустрінеться з диктатором Путіним на початку вересня

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 4 вересня здійснить офіційний візит до Росії. Він у Сочі проведе зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на турецьке дипломатичне джерело. «Зустріч президентів планується в Росії. Можлива дата – 4 вересня, у Сочі», – заявив турецький дипломат.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляло видання Yeni Şafak.

Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження «зернової угоди».

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При цьому медіа повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для «зернового коридору» без участі Росії.

Раніше повідомлялося, що Ердоган планує особисто обговорити поновлення Чорноморської зернової ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, якщо з'явиться така можливість.

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