Зеленський провів велику нараду з підготовки Плану стійкості

План стійкості України взаємопов’язаний із Планом перемоги, який українська влада представила партнерам

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу, 16 листопада, ще одну нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

«Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу. І це лише один із багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який українська влада представила партнерам і який може бути реалізований саме партнерами», – зазначив президент.

За словами президента, українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію.

«Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів», – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня представить 10 пунктів Плану стійкості.

Також Зеленський заявив, що наступ росіян на полі бою закінчиться тоді, коли Сили оборони посилять резервами та новими укомплектованими бригадами.