Залужний розповів, якою має бути стратегія перемоги у війні

Ексголовком ЗСУ пояснив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій

Технологічна революція створює ідеальні умови для такого типу війни як війна на виснаження. У таких умовах основна та імовірно єдина стратегія перемоги в майбутньому – формуванню системи «життєстійкості» країни. Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на міжнародному семінарі з обговорення розвитку стратегічних оборонних перспектив, організованому Королівською армією Нідерландів та Бундесвером.

Основні теми семінару – питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей НАТО. Залужний під час свого виступу окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій.

«Найголовнішим результатом розвитку технологій очевидно могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівнів. Але революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту, скоріш за все, буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни», – спрогнозував посол.

За його словами, технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни як війна на виснаження, а стратегія досягнення політичноі цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника.

«Отже, цей висновок дає можливість усвідомити основну та імовірно єдину стратегію перемоги в майбутньому – формуванню системи «життєстійкості» країни. Досвід, здобутий нашою країною, є безцінними для всіх союзників, адже він допомагає зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому», – наголосив Залужний.

Нагадаємо, нові технології дозволили дронам стати більш «живучими». Так, безпілотники типу «мавіка» раніше жили дні, тому що їх саджали засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), але зараз, завдяки спеціальній прошивці, за впливу РЕБ вони злітають вгору, де оператор з великою вірогідністю спіймає їх та поверне назад. Відповідно, тривалість життя дронів різко збільшилася, і сьогодні сягає навіть місяців.

До слова, нова система комп'ютерного зору, розроблена за аналогією з котячим оком, може забезпечити майбутні безпілотники здатністю відстежувати цілі навіть в умовах слабкої видимості та динамічних змін. Завдяки таким роботизованим «очам» дрони зможуть бачити навколишнє середовище з безпрецедентною точністю.