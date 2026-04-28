Яке релігійне свято відзначається 29 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 29 квітня в церковному календарі – День пам’яті святих дев’ятьох мучеників у Кизиці

29 квітня православна церква вшановує пам'ять дев’ятьох святих мучеників, які постраждали за віру в місті Кизиці. Це свято присвячене єдності та мужності людей, які, попри різне походження, згуртувалися заради проповіді християнства в язичницькому краї.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих дев’ятьох мучеників у Кизиці

29 квітня православні віряни згадують подвиг дев’ятьох мучеників: Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія та Филимона. Вони жили у III столітті в малоазійському місті Кизик, яке на той час було осередком язичництва. Мученики походили з різних верств суспільства, але їх об'єднало спільне прагнення проповідувати Євангеліє.

Коли місцевий правитель наказав схопити християн, ці дев’ятеро сміливців відкрито визнали свою віру перед судом. Протягом багатьох днів їх катували, намагаючись змусити принести жертву ідолам, проте вони залишалися непохитними. У результаті їх було страчено мечем. Згодом, коли гоніння вщухли, їхні мощі були знайдені нетлінними. У народі ці святі вважаються цілителями, які допомагають позбутися тілесних хвороб, зокрема лихоманки.

Молитви дня

О, святі дев’ять мучеників Кизицьких! Ви, що в єдиному дусі віру Христову сповідали і кров’ю своєю її запечатали. Благаємо вас: будьте нашими заступниками перед Престолом Всевишнього. Вилікуйте недуги наші душевні й тілесні, подайте силу переносити всі випробування з терпінням і надією. Моліть Господа за мир у наших оселях та благословення для всієї землі нашої. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали 29 квітня днем «зцілення» і звертали увагу на стан природи для прогнозування літа:

Якщо на світанку небо чисте і яскраве – весь травень буде погожим.

Якщо бджоли активно літають навколо квітучих дерев – очікуйте гарного врожаю фруктів та меду.

Сильний вітер цього дня вважався провісником грозового та прохолодного літа.

За народною традицією, цього дня варто вмитися ранковою росою, оскільки вірили, що мученики Кизицькі надають їй особливої цілющої сили проти хвороб.