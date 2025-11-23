Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві

Президент вважає, що зараз, як ніколи, важлива єдність українців у захисті своїх національних інтересів

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві команда Трампа «чує» українську позицію. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у своєму відеозверненні 23 листопада.

Президент прозвітував, що країнська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами.

«Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови, багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас», – запевнив він.

Зеленський вважає, що зараз, як ніколи, важлива єдність українців у захисті своїх національних інтересів.

«Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація йде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило», – сказав він.

Зеленський обурився, що зараз «російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб’єктів з України».

«Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців – чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету. Люди мають вигравати від усіх політичних рішень, і саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком, над усіма документами і з усіма партнерами», – підсумував він.

Нагадаємо, лідери ЄС підготували альтернативу пропозиції президента США Дональда Трампа щодо України. Повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти.

Також у Женеві завершилися перемовини про мир. Як сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, який був головою української делегації, зустріч була «дуже продуктивною».