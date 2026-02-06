Литва та Азербайджан вручили послам РФ ноти протесту

Вільнюс заявив про атаки Росії по Україні, Баку – про підрив суверенітету та підтримку сепаратизму

Міністерства закордонних справ Литви та Азербайджану вручили російським послам ноти протесту через дії Росії, пов’язані з війною проти України та заявами російських посадовців щодо територіальної цілісності Азербайджану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС двох країн.

У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що ноту протесту було вручено російському послу у Вільнюсі через атаки Росія на об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення Україна. У литовському МЗС зазначили, що Росія цілеспрямовано обирає цивільні цілі, зокрема автобус із шахтарями, ринок у Дружківці, карету швидкої допомоги, а також об’єкти тепло- та електроенергетики. У відомстві підкреслили, що такі дії свідчать про імітацію Москвою участі в переговорах і небажання швидко припиняти війну.

У ноті протесту Литви також наголошується, що організатори та виконавці воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності незалежно від терміну давності. У Вільнюсі заявили, що подібні ноти використовуватимуться як докази для майбутніх процесів щодо відповідальності російського політичного та військового керівництва.

Водночас Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михаїла Євдокімова та вручило йому ноту протесту у зв’язку із заявами першого заступника голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтина Затуліна. Азербайджанська сторона засудила те, що Затулін протягом тривалого часу виступає проти суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки, відкрито демонструє підтримку сепаратизму та намагається спотворювати судові рішення щодо осіб, засуджених за злочини проти миру і людяності, а також воєнні злочини.

У Баку закликали російську сторону вжити заходів для припинення деструктивної діяльності осіб, дії яких, за заявою МЗС Азербайджану, завдають шкоди миру, стабільності в регіоні та двостороннім відносинам між Азербайджаном і Росією.

Раніше, Міністерство закордонних справ Литва неодноразово викликало представників Росії та вручало ноти протесту у зв’язку з ракетними й дроновими ударами РФ по території України. У Вільнюсі заявляли, що системні атаки на цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури свідчать про небажання Москви припиняти війну та використовуються як елемент тиску на тлі міжнародних дипломатичних зусиль щодо досягнення миру.