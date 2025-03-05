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Заборона на постачання зброї для України. Трамп поставив умову Зеленському

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Заборона на постачання зброї для України. Трамп поставив умову Зеленському
Під час виступу в Конгресі Дональд Трамп привітав заяву Володимира Зеленського щодо повернення до обговорення кроків для закінчення війни
фото: Doug Mills/The New York Times

WSJ: Пауза щодо поставок зброї триватиме, поки Трамп не зрозуміє, що Зеленський підтримує переговори з Росією

Президент США Дональд Трамп залишив у силі свою заборону на постачання Україні зброї чи іншої великої допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times та WSJ.

Зазначається, що пауза щодо поставок зброї Україні триватиме, поки Трамп не зрозуміє, що Зеленський підтримує переговори з Росією.

Хоча журналісти зазначили, що під час виступу в Конгресі Дональд Трамп привітав заяву українського лідера Володимира Зеленського щодо повернення до обговорення кроків для закінчення війни та угоди про корисні мінерали. Водночас президент США залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї або іншої значної допомоги Україні, пише NYT.

У виданні також зазначили, що під час свого виступу Трамп не торкнувся питання про те, як може виглядати справедливий мир в Україні й жодного разу не припустив, що диктатору РФ Володимиру Путіну, можливо, доведеться від чогось відмовитися натомість.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від очільника України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа в Конгресі.

«Я отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир. Я ціную, що він надіслав цього листа», – сказав він.

Трамп наголосив, що вдячний українській стороні за такий крок.

Як відомо, американський лідер Дональд Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну,  а також зауважив, що Росія та Україна мають починати розмовляти. «Главком» зібрав головні тези Трампа про Україну та РФ.

Раінше Зеленський опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому. 

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський президент переговори

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