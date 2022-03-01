Зеленський сьогодні виступить перед депутатами Європарламенту

Виступ президента буде проходити у відеоформаті сьогодні, 1 березня

Сьогодні, 1 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський виступить перед депутатами Європарламенту. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, пише телеграм-канал Верховної Ради України.

«Як повідомлялося раніше, підписана президентом заявка про вступ України до ЄС за прискореною процедурою була прийнята, зареєстрована, та зараз знаходиться на розгляді. Виступ президента буде проходити у відеоформаті», — пишуть у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Заявку вже зареєстрували й навіть почали процедуру розгляду. Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов повідомив у Тwitter, що вручив заявку на членство офіційному представнику Франції в ЄС Філіпу Легліз-Коста. Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.