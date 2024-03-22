Американський генерал розповів, як Україна застосовує інновації на полі бою

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Українцям не вистачає ресурсів на полі бою, але Збройні Сили України ефективно використовують новітні технології. Про це заявив генерал Гордон «СКІП» Дейвіс-молодший, старший співробітник – нерезидент Центру аналізу європейської політики (CEPA), колишній заступник помічника Генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій, під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На лінії фронту ми бачимо цілий ряд надзвичайних інновацій, які застосовують українські сили. Я впевнений, що вище військове й цивільне керівництво вже думає про те, щоб більше покладатись на себе, проте, підтримка зі Сполучених Штатів все одно є», – сказав генерал.

На його думку, перед Україною нині постало 3 основних стратегічних виклики: збереження військ і фінансової системи; забезпечення армії необхідною кількістю особового складу; інтегрування й швидке реагування на події, щоб ефективно оборонятися й захищати території.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україні багато чого не вистачає. Але єднання, громадська підтримка й інновації дають змогу українцям триматися й завдавати ударів у відповідь», – сказав Гордон Дейвіс молодший.

«Виклик для України – зберігати темпи й ефективність бойових інновацій на полі бою, щоб замінити невистачаючих засобів. Україна успішно й ефективно використовує дрони, штучний інтелект й різні системи, які завдають росіянам втрат», – підкреслив генерал.