Евакуація 3 квітня: скільки людей вдалося вивезти

Учора понад 2,6 тис. осіб виїхали із зони бойових дій

У неділю, 3 квітня, продовжилася евакуація людей із зони бойових дій. За день вдалося вивезти 2 694 осіб. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Із Луганської області евакуйовано 1 467 осіб із Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної.

Із Бердянська до Запоріжжя евакуаційними автобусами вивезли 408 жителів Маріуполя. Крім того, з Маріуполя до Бердянська 469 осіб дісталися на власному транспорті.

«Також змогли сьогодні пройти блокпости автобуси, які з учорашнього дня утримувалися російськими військовими під Василівкою. 350 осіб з Маріуполя та Бердянська найближчим часом прибудуть до Запоріжжя», – заявив Тимошенко.

Нагадаємо, евакуаційні автобуси у супроводі Червоного Хреста спробують під’їхати до Маріуполя.

Учора стало відомо, скільки українців скористались гуманітарними коридорами.

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