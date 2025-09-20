Пентагон обмежить доступ журналістам, але є нюанс

Пентагон обмежить доступ журналістам, які публікуватимуть несанкціоновану інформацію

Пентагон запроваджує нові правила для журналістів. Відтепер, щоб отримати доступ до відомства, їм потрібно буде підписати згоду не публікувати несанкціоновану інформацію, навіть якщо вона не є секретною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив, що журналісти зможуть відвідувати Міністерство оборони, лише якщо підпишуть заяву про нерозголошення. Правила набудуть чинності протягом двох-трьох тижнів.

У заяві йдеться, що вся інформація «повинна бути схвалена для оприлюднення відповідним уповноваженим посадовцем». Зазначається, що недотримання цих правил може призвести до анулювання перепустки та втрати доступу до будівлі. За словами чиновників, цей крок необхідний, оскільки несанкціоноване розголошення інформації «становить загрозу безпеці».

Міністр оборони Піт Гегсет підтримав нові правила, заявивши у соцмережі Х: «Пентагоном керує не «преса», а люди. Преса більше не має права пересуватися коридорами захищеного об'єкта. Носіть бейдж і дотримуйтесь правил – або йдіть додому».

Це не перше обмеження для журналістів. У січні Пентагон забрав робочі місця у кількох провідних видань, зокрема POLITICO, Washington Post та New York Times, і передав їх переважно консервативним медіа. У травні Гегсет ще більше обмежив доступ після того, як його розкритикували за витік інформації про військові удари США.

Асоціація преси Пентагону заявила, що її члени вивчають нову директиву.

